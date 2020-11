Famous Clothes, la structure qui chapeaute les deux comptoirs privés Cameleon (à Genval et Woluwe-Saint-Lambert), vient de faire aveu de faillite, annonce vendredi L'Echo sur son site internet.

L'entreprise, qui emploie encore 110 personnes, selon le journal économique, n'a pas été épargnée par la crise sanitaire; la deuxième vague de l'épidémie et les nouvelles mesures de confinement qui l'accompagnent semblent avoir été le coup de grâce.

Selon L'Echo, Cameleon a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros. Les pertes s'élevaient à plus de 700.000 euros et la société fait face à un endettement de 7 millions d'euros. Le concept Cameleon tourne autour de ventes de vêtements de marque à prix réduits exclusivement réservées à ses membres.

Le tribunal pour l'entreprise devra se prononcer dans les prochaines semaines. Le temps, peut-être, de trouver une solution qui pourrait sauver Cameleon.

