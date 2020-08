Camaïeu pas encore sauvé en Belgique

Si l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu et 2.659 salariés sur plus de 3.100 sont sauvés en France, ce n'est pas encore le cas en Belgique. La filiale cherche en effet un repreneur pour ses activités. Selon le secrétaire permanent CNE Commerce Jalil Bourhidane, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles se penchera cette semaine sur le dossier et devrait prononcer la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), qui a pour but de préserver la continuité des activités. La recherche d'un repreneur pourra alors commencer.