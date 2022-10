Le tribunal de commerce de Lille a annoncé la mise en liquidation de Camaïeu.

Scènes de stupeur, de rage et de tristesse mêlées mercredi 28 septembre au tribunal de commerce de Lille. Ce dernier venait d'annoncer la mise en liquidation de Camaïeu, la marque de mode féminine créée en 1984 à Roubaix. Les 509 derniers magasins ont d'ailleurs fermé définitivement leurs portes ce samedi ; 2.600 personnes vont perdre leur travail. Rappelons qu'en Belgique, Camaïeu (et ses 25 points de vente) avait disparu en 2020 lors de la reprise de la marque par Michel Ohayon. Fort de son activité de location de commerces à Bordeaux et de la reprise réussie de 22 magasins Galeries Lafayette et de la Grande Récré, l'homme d'affaires espérait relancer la marque de moyenne gamme. Il comptait aussi sur les synergies avec d'autres enseignes reprises, comme Gap France ou Go Sport. Mais la poursuite de la pandémie après l'été 2020, une paralysie de quatre mois due à une cyberattaque et une défaite devant la Cour de cassation obligeant à payer tous les loyers malgré les fermetures sanitaires ont plombé les comptes. Comme aussi un positionnement trop mièvre face à Primark, Zara et autres H&M.