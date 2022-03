Après avoir obtenu un délai auprès du tribunal de commerce de Saverne (Haut-Rhin), les Ateliers Réunis Caddie ont annoncé la semaine dernière avoir trouvé un accord avec le groupe Cochez.

Caddie, la marque iconique liée aux courses en supermarché et dont le nom est entré dans le langage courant, était en cessation de paiement depuis le mois de janvier. Elle se cherchait urgemment un repreneur et/ou un partenaire financier. Après avoir obtenu un délai auprès du tribunal de commerce de Saverne (Haut-Rhin), les Ateliers Réunis Caddie ont annoncé la semaine dernière avoir trouvé un accord avec le groupe Cochez. Ce groupe familial (la cinquième génération est aux commandes) est actif dans les transports, la construction et les services industriels. Basé à Valenciennes, il avait aussi participé en 2019 au sauvetage de Desseilles et Noyon, fleurons de l'industrie de la dentelle à Calais. Cochez va prendre 51% d'une nouvelle société à laquelle vont aussi participer l'actuel président de Caddie, soutenu par des partenaires italien et allemand. Le projet, qui voit disparaître Damix, l'actuel propriétaire polonais, prévoit le maintien de 111 emplois (sur 139) sur le site historique de Dettwiller. Le plan de cession de 4 millions d'euros doit être finalisé avant la fin du mois.