La célèbre marque est en grand danger. Les ventes s'effondrent, le bénéfice plonge et les dettes s'accumulent. Tupperware se rapproche d'un ratio d'endettement équivalent à une faillite.

Il est très probable que dans votre cuisine, vous ayez un produit Tupperware: une boîte pour conserver les aliments, une cuillère, une gourde, etc. Depuis 1946 et sa création par Earl Tupper, la marque s'est imposée dans les foyers du monde entier grâce à une méthode de vente imparable: les fameuses réunions Tupperware. Si ces dernières continuent aujourd'hui, elles ne sont plus le seul créneau de vente puisque des boutiques en propre ont fleuri, certains produits étant également disponibles dans les grands magasins. Depuis de nombreuses années, l'entreprise est sur la pente descendante. Et si la pandémie et le retour forcé des gens dans leur cuisine lui ont offert un joli répit via une demande accrue de ses produits, les choses sont reparties dans le mauvais sens en 2022. Depuis le début de l'année, les chiffres sont catastrophiques: baisse des ventes de 20%, à 990 millions de dollars, chute vertigineuse du bénéfice de près de 75% et augmentation de la dette à 704 millions de dollars. Ces mauvais résultats découlent entre autres d'une chute des revenus en Europe (de 90 à 60 millions de dollars au 3e trimestre) vu le contexte inflationniste et des confinements quasiment sans fin en Chine où les réunions Tupperware se font rares. L'entreprise s'approche ainsi dangereusement du ratio d'endettement de 4,25 imposé par les banques: il était de 4,17 en septembre et les prévisions pour la fin de l'année ne sont pas réjouissantes. Tupperware est donc en négociation avec ses banques pour trouver une solution, honorer ses engagements et éviter la faillite. Depuis l'annonce des derniers résultats la semaine dernière, la valeur boursière est en chute libre. De 20 dollars au printemps, l'action en vaut moins de 5 aujourd'hui.