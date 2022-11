A l'occasion de son Capital Market Day, Renault a présenté son vaste plan de réorganisation qui intègre la division de ses activités en cinq branches et la création d'un écosystème de partenariats.

A l'occasion de son Capital Market Day la semaine dernière, Renault a levé officiellement le voile sur son plan de réorganisation déjà évoqué dans ces colonnes. Luca de Meo, le directeur général, a confirmé les différentes pistes déjà évoquées mais avec des nuances. A ce stade, seule l'alliance avec Nissan, qui doit être revue, reste un point d'in...

A l'occasion de son Capital Market Day la semaine dernière, Renault a levé officiellement le voile sur son plan de réorganisation déjà évoqué dans ces colonnes. Luca de Meo, le directeur général, a confirmé les différentes pistes déjà évoquées mais avec des nuances. A ce stade, seule l'alliance avec Nissan, qui doit être revue, reste un point d'interrogation. Concrètement, Renault va diviser son activité en cinq branches: Ampère (véhicules électriques), Alpine (la marque zéro émission), Mobilize (services), The Futur is Neutral (économie circulaire) et Power (les véhicules thermiques Renault et Dacia, ainsi que les utilitaires). En sus, la marque au losange va créer avec Geely une coentreprise baptisée Horse. Elle sera chargée de développer des moteurs thermiques, des boîtes de vitesse et des systèmes d'hybridation destinés à tous les constructeurs. Une activité dont le potentiel est jugé important puisque tous les continents n'ont pas banni les motorisations essence et diesel... Horse sera partagée à parts égales entre les deux constructeurs. Elle emploiera 19.000 personnes réparties dans 17 usines et cinq centres de recherche sur trois continents. Ampère sera, elle, partiellement introduite en Bourse au 2e semestre 2023. La filiale qui va rassembler 10.000 salariés en France vise une production de 1 million de véhicules électriques d'ici à 2031. Par ailleurs, puisque le secteur travaille sur des systèmes qui ne sont pas encore matures, l'idée de de Meo est de partager les risques et de créer un écosystème de partenariats, notamment sur les batteries ou les logiciels embarqués. Qualcomm et Google vont ainsi intensifier leurs rapports avec Renault. Le fabricant de puces pourrait même monter dans le capital d'Ampère.