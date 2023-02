En réponse à des ventes en ligne décevantes, la direction de l'enseigne de magasins de vêtements C&A a l'intention de mener une restructuration, a-t-elle annoncé vendredi au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire tenu au siège de Vilvorde, selon le syndicat chrétien flamand ACV Puls. Le nombre de licenciements qui interviendraient n'est en revanche pas clair à ce stade.

La restructuration concerne le siège principal de l'enseigne à Vilvorde. Le centre de distribution de Boom et les magasins ne seraient pas concernés. Les causes invoquées sont liées aux ventes en ligne qui ne répondent pas aux attentes. "C'est déjà la troisième restructuration en cinq ans", rappelle Jörgen Meulders, du syndicat ACV Puls. Selon le responsable syndical, le personnel dans les magasins est dans l'incertitude depuis des années, sans parler des changements de fonctions soudains.

Cette nouvelle restructuration verra plusieurs tâches être délocalisées vers le hub de Düsseldorf. Cela est déjà arrivé l'an dernier: certains travailleurs avaient alors déménagé vers la ville allemande "mais ce n'est évidemment pas chose facile de devoir passer de Vilvorde à Düsseldorf", estime Jörgen Meulders. S'il dit comprendre les difficultés traversées par l'enseigne, le syndicat chrétien demande que la lumière soit faite le plus rapidement sur toutes les conséquences et le nombre de licenciements envisagés.

La phase d'information et de consultation de la procédure "Renault" va prochainement être lancée. C&A Belgique emploie quelque 2.500 travailleurs, dont 400 au siège de Vilvorde.

La restructuration concerne le siège principal de l'enseigne à Vilvorde. Le centre de distribution de Boom et les magasins ne seraient pas concernés. Les causes invoquées sont liées aux ventes en ligne qui ne répondent pas aux attentes. "C'est déjà la troisième restructuration en cinq ans", rappelle Jörgen Meulders, du syndicat ACV Puls. Selon le responsable syndical, le personnel dans les magasins est dans l'incertitude depuis des années, sans parler des changements de fonctions soudains.Cette nouvelle restructuration verra plusieurs tâches être délocalisées vers le hub de Düsseldorf. Cela est déjà arrivé l'an dernier: certains travailleurs avaient alors déménagé vers la ville allemande "mais ce n'est évidemment pas chose facile de devoir passer de Vilvorde à Düsseldorf", estime Jörgen Meulders. S'il dit comprendre les difficultés traversées par l'enseigne, le syndicat chrétien demande que la lumière soit faite le plus rapidement sur toutes les conséquences et le nombre de licenciements envisagés.La phase d'information et de consultation de la procédure "Renault" va prochainement être lancée. C&A Belgique emploie quelque 2.500 travailleurs, dont 400 au siège de Vilvorde.