Le leader mondial des cosmétiques est sur le point de racheter Byredo au fonds d'investissement britannique Manzanita Capital.

On le sait, chez L'Oréal, les produits de luxe sont désormais plus populaires que les produits grand public. Du moins en chiffre d'affaires. Le leader mondial des cosmétiques continue sur cette voie puisqu'il est sur le point de racheter Byredo au fonds d'investissement britannique Manzanita Capital.

Il s'agit d'une marque de luxe suédoise créée en 2006 et qui s'est spécialisée dans les parfums haut de gamme (plus de 100 euros le flacon de 50 ml), les bougies parfumées et les crèmes de soin corporel. La transaction se ferait autour du milliard d'euros. Elle rappelle que L'Oréal entend demeurer aussi le n°1 mondial des parfums.

