BuzzFeed, créé en 2006, a annoncé le rachat du Huffpost pour un montant non dévoilé. Seule info: Verizon, le propriétaire du HuffPost devient actionnaire minoritaire de l'ensemble créé.

Face aux difficultés économiques et la trop grande dépendance aux revenus de la pub, la consolidation des sites d'information gratuits devient ...

Face aux difficultés économiques et la trop grande dépendance aux revenus de la pub, la consolidation des sites d'information gratuits devient indispensable. Deux acteurs emblématiques longtemps concurrents ont ainsi décider d'unir leurs efforts. BuzzFeed, créé en 2006, a annoncé le rachat du Huffpost pour un montant non dévoilé. Seule info lâchée: Verizon, le propriétaire du HuffPost depuis le rachat d'AOL et leader du secteur américain des télécoms, devient actionnaire minoritaire de l'ensemble créé. Les deux marques continueront à exister séparément. Malgré leur grande notoriété et leur réputation de sérieux, ces deux pure players ont dû réduire la voilure et fermer des sites étrangers depuis trois ans.