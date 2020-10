Créée en Bourgogne en 1961, l'enseigne au feu de cheminée et au toit de chaume avait été placée en redressement judiciaire.

Courtepaille n'avait pas résisté à la pandémie et seuls 168 de ses 300 établissements avaient rouvert. Sa situation financière n'a pas effrayé les repreneurs qui se sont disputés la notoriété de la marque et son beau réseau. Buffalo Grill l'a finalement emporté devant le groupe Bertrand (Burger King, Quick, Hippopotamus et une série de brasseries de luxe). La plus importante chaîne française de restauration à thème (360 restaurants, 8.000 employés et un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros) a mis 17 millions d'euros sur la table.