En mars, 186.924 passagers ont voyagé via Brussels Airport, ce qui ne représente que 9% du nombre de passagers d'avant la crise du Covid, en mars 2019, annonce mercredi l'aéroport par communiqué.

"Le 19 avril sera une date cruciale pour le secteur, le début tant attendu de la reprise graduelle qui, nous l'espérons, pourra maintenant être mise en oeuvre sans interruption. Cela ne débouchera pas immédiatement sur des voyages de masse, mais ce sera un premier pas important pour le redémarrage d'un secteur durement touché par cette crise depuis plus d'un an", a souligné Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

Le nombre de passagers est comparable à la fréquentation de février, qui était le mois le plus faible depuis le premier lockdown d'avril et mai 2020. Quant au fret aérien, il continue de croître fortement avec, en mars, une augmentation des volumes transportés de pas moins de 41%, à 74.000 tonnes, par rapport à mars 2020 et de 27% par rapport à mars 2019.

Brussels Airport demeure également une plaque tournante importante pour l'importation et l'exportation des vaccins Covid, rappelle l'aéroport. Enfin, le nombre total de mouvements de vols a diminué de 71% en mars 2021 par rapport à la période d'avant-crise (2019). Il y a eu 5.177 mouvements (contre 18.126 en mars 2019). Le nombre de vols de passagers a diminué de 86%. En moyenne, il y avait 89 passagers par vol.

