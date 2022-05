Brussels Airport va investir 70 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans la zone cargo de l'aéroport, annonce l'exploitant du site aéroportuaire lundi. Cela afin d'y poursuivre la modernisation de plusieurs bâtiments et de pouvoir répondre à la demande croissante d'espaces de stockage et manutention. Les travaux débuteront cette semaine.

Tout comme la construction de nouveaux bâtiments de bureaux sur le site de l'aéroport, le réaménagement de la zone cargo permet d'accueillir de nouveaux partenaires et d'offrir à ceux-ci mais aussi aux partenaires existants des entrepôts et surfaces de bureaux plus vastes, mieux organisés, modernes et durables, justifie Brussels Airport. L'accélération du développement de cette zone, qui s'étend sur une superficie de 130 hectares au sol et sur 380.000 m² de hangars, est d'ailleurs une des priorités de la nouvelle stratégie de l'entreprise, rappelle-t-elle.

Concrètement, d'ici début 2025, trois nouveaux bâtiments ainsi que des espaces de parking seront inaugurés au milieu de la zone cargo de Brussels Airport, baptisée Brucargo Central. Quelque 70 millions d'euros seront investis dans le redéploiement de cette zone de 83.500 m² située en seconde ligne au coeur des activités cargo.

Les travaux de démolition des huit bâtiments vieillissants débuteront d'ici quelques jours, tandis que ceux de construction devraient débuter fin 2023.

En 2021, 843.000 tonnes de cargo ont transité par Brussels Airport. Ces volumes, en constante hausse (+30% par rapport à 2020), démontrent bien l'intérêt croissant pour le transport aérien cargo, encore renforcé pendant la crise sanitaire dans les domaines des produits pharmaceutiques et de l'e-commerce, relève l'aéroport.

Le réaménagement de Brucargo Central permettra également d'améliorer et sécuriser la circulation et la mobilité afin d'optimiser les opérations, affirme l'aéroport. Le nouveau schéma de mobilité améliorera ainsi la sécurité et la mobilité de tous les usagers, piétons et cyclistes inclus.

