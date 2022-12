Brussels Airport prévoit d'accueillir quelque 60.000 passagers ce vendredi pour le coup d'envoi des vacances de Noël et un total d'environ 824.000 personnes pendant la période festive, indique l'aéroport mercredi.

Les destinations les plus prisées sont notamment les îles Canaries, l'Espagne, le Maroc, Malte, les villes de sports d'hiver comme Innsbruck, Salzbourg et Kittilä, mais aussi New York, Dubaï et l'Afrique du Sud.

Les 824.000 passagers attendus du vendredi 23 décembre au dimanche 8 janvier inclus représentent 83 % du nombre enregistré pendant les vacances de Noël de 2019, avant la crise sanitaire (988.000).

Les syndicats de police ont justement annoncé des actions dans les aéroports vendredi mais, selon le syndicat socialiste CGSP, ils n'ont aucune intention de causer des désagréments supplémentaires aux voyageurs à Brussels Airport. Des dépliants seront distribués à l'entrée de la zone de sécurité "afin d'alerter les passagers sur l'importante pénurie de personnel, le manque d'équipement et les infrastructures défectueuses".

