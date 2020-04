La compagnie cargo chinoise Suparna est désormais active à Brucargo, la division fret de Brussels Airport, indique jeudi l'aéroport de Zaventem. Un Boeing 747F de l'entreprise basée à Shanghai effectuera des vols de et vers la Belgique trois fois par semaine (Nanjing - Zhengzhou - Bruxelles - Moscou - Nanjing).

Brussels Airport se félicite que Suparna puisse venir renforcer ses opérations de fret. Dans le contexte de la crise sanitaire et économique liée au coronavirus, ces activités sont en effet plus que jamais importantes pour l'économie et les services de santé en Belgique, insiste-t-il.

"En maintenant ouvertes les liaisons aériennes avec le monde entier pour le transport de produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et de toutes sortes de livraisons différentes, nous luttons contre le coronavirus", soutient l'aéroport.

Suparna, anciennement appelée Yangtze River Express, a déjà volé vers Zaventem dans le passé. La compagnie avait cependant quitté l'aéroport bruxellois début 2017, en raison des amendes infligées par la Région bruxelloise aux avions trop bruyants.

Outre le Boeing 747 de l'entreprise chinoise, on peut aussi apercevoir de temps en temps à Brucargo un avion de Silk Way West Airlines, basée en Azerbaïdjan. Cette entreprise assure actuellement des vols de fret vers Brussels Airport pour d'autres compagnies aériennes mais n'est cependant pas encore un client régulier de l'aéroport, y confie-t-on. Il y a toutefois de réelles chances qu'elle ouvre une liaison régulière de fret vers Zaventem.

