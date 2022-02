Brussels Airport a accueilli en janvier plus de 800.000 passagers, indique l'aéroport vendredi. S'il s'agit d'une hausse de 183% par rapport à janvier 2021, ce nombre représente toujours une baisse de 52% par rapport à janvier 2019, soit avant la crise sanitaire.

L'an dernier, le mois de janvier avait été marqué par le confinement destiné à endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 et de fortes restrictions de déplacement, la Belgique ayant interdit les voyages non essentiels à partir du 27 janvier 2021.

Le mois de janvier 2022 ne pouvait dès lors qu'être meilleur, alors que les voyages sont autorisés et que les mesures sanitaires sont moins strictes. Ainsi, l'aéroport de Bruxelles-National a vu passer 800.518 passagers, un taux de fréquentation positivement impacté par les vacances de Noël. Les vacanciers de retour de congés étaient bien plus nombreux (436.935) que ceux s'envolant pour d'autres cieux (363.583).

L'aggravation de la situation épidémiologique en Europe en fin d'année 2021, avec la poussée des contaminations due au variant Omicron, a cependant mené à davantage de restrictions sur les voyages et l'introduction d'obligations de test, parfois même pour les personnes vaccinées contre le coronavirus. L'interdiction des vols vers le Maroc - levée depuis le 7 février - a aussi eu un impact négatif sur l'ensemble du mois, pointe l'aéroport.

Du côté de l'activité cargo, les volumes ont augmenté de 4% par rapport à janvier 2021 et de 10% par rapport à janvier 2019. Au contraire du transport de passagers, le fret n'a en effet que peu connu la crise. Le mois de janvier 2022 a même été "particulièrement chargé" en raison d'une demande importante de fret aérien, expliquée en partie par la perturbation mondiale des chaînes d'approvisionnement de marchandises.

En janvier, 10.585 mouvements de vols ont été enregistrés, contre 17.232 en 2019.

