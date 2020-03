Brussels Airlines suspend tous ses vols à destination et en provenance de l'Italie du jeudi 12 mars au vendredi 3 avril, annonce mercredi la compagnie aérienne.

Cette décision fait suite à l'annonce du gouvernement italien d'introduire des mesures supplémentaires de quarantaine pour contenir la propagation du coronavirus et aux restrictions gouvernementales nationales, précise-t-elle.

La compagnie ajoute que les annulations de vols sont en cours d'application dans les systèmes de réservation et que les passagers concernés seront informés de ces changements ainsi que des possibilités de modification de réservation.

Les passagers qui prévoient de voyager dans les semaines à venir sont invités à vérifier le statut actuel de leur vol et avant le départ sur le site brusselsairlines.com.

La semaine dernière, Brussels Airlines avait déjà revu son offre et réduit ses vols en Europe de 23% à cause de la baisse de demande liée à l'épidémie de Covid-19.

Le groupe Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, a également annoncé mercredi son intention de supprimer 23.000 vols entre le 29 mars et le 24 avril. Ces ajustements de capacité concernent principalement l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Lufthansa veillera à ce que toutes les destinations sur tous les continents puissent être atteintes avec une compagnie du groupe via les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles.

Cette décision fait suite à l'annonce du gouvernement italien d'introduire des mesures supplémentaires de quarantaine pour contenir la propagation du coronavirus et aux restrictions gouvernementales nationales, précise-t-elle.La compagnie ajoute que les annulations de vols sont en cours d'application dans les systèmes de réservation et que les passagers concernés seront informés de ces changements ainsi que des possibilités de modification de réservation. Les passagers qui prévoient de voyager dans les semaines à venir sont invités à vérifier le statut actuel de leur vol et avant le départ sur le site brusselsairlines.com. La semaine dernière, Brussels Airlines avait déjà revu son offre et réduit ses vols en Europe de 23% à cause de la baisse de demande liée à l'épidémie de Covid-19. Le groupe Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, a également annoncé mercredi son intention de supprimer 23.000 vols entre le 29 mars et le 24 avril. Ces ajustements de capacité concernent principalement l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Lufthansa veillera à ce que toutes les destinations sur tous les continents puissent être atteintes avec une compagnie du groupe via les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles.