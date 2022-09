Brussels Airlines est contrainte d'annuler 12 vols en raison d'une grève des contrôleurs aériens vendredi en France, a indiqué une porte-parole de la compagnie aérienne belge.

"A la demande des opérateurs aériens français, nous annulons jeudi soir deux vols en fin de soirée et cinq rotations vendredi (soit cinq vols aller et cinq retours, NDLR)", indique-t-on chez Brussels Airlines.

De son côté, Air France a décidé d'annuler 55% de ses vols court et moyen-courriers et 10% de ses long-courriers vendredi en raison de cette grève des contrôleurs aériens français.

Le SNCTA, syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français, a décidé de ce mouvement pour réclamer des hausses de salaires compensant l'inflation, ainsi que des recrutements.

Outre la journée d'action de vendredi, le syndicat a annoncé le dépôt d'un deuxième préavis du mercredi 28 septembre au vendredi 30 septembre 2022 inclus.

