La compagnie aérienne Brussels Airlines a indiqué vendredi qu'elle prolongeait la période de modification sans frais des réservations jusqu'au 31 août, en raison des circonstances exceptionnelles provoquées par la propagation du coronavirus.

Les passagers peuvent réserver une nouvelle date de départ jusqu'au 31 août 2020 et effectuer une nouvelle réservation vers une autre destination.

Comme annoncé vendredi dernier, les clients en possession de billets pour des vols Brussels Airlines annulés ou non, peuvent les conserver sans avoir à s'engager immédiatement sur une nouvelle date de voyage. "Les réservations existantes seront annulées, mais le billet et sa valeur resteront inchangés et pourront être reportés à une nouvelle date de départ jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Les passagers ont en outre la possibilité d'opter pour une autre destination."

