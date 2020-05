Brussels Airlines privilégie les "solutions structurelles" aux "mesures temporaires"

Il est important de rechercher des solutions structurelles et non des mesures temporaires, indique mercredi la direction de Brussels Airlines en réaction à la proposition des pilotes de réduire leur salaire jusqu'en 2023 afin de réaliser des économies. "Pour atteindre une rentabilité structurelle et donc une croissance solide, il est nécessaire de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité et la productivité", souligne la compagnie aérienne.