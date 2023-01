Peter Gerber démissionne de son poste de CEO de Brussels Airlines, Christina Foerster dirigera la compagnie aérienne ad interim.

L'Allemand Peter Gerber dirigeait la compagnie aérienne belge depuis le 1er mars 2021, en plus d'occuper le poste de représentant en chef du Lufthansa Group pour les affaires européennes. Il avait commencé sa carrière au sein du groupe en 1992.

Il dirigera la compagnie aérienne allemande Condor à partir du 1er février 2024, annonce-t-elle sur son site internet.

Sa successeur Christina Foerster connaît bien la compagnie, car elle a occupé le poste de CEO de Brussels Airlines entre 2018 et 2020, après celui de Chief Commercial Officer.

Un successeur à long terme pour Peter Gerber sera annoncé "rapidement", ajoute la compagnie.

Brussels Airlines a régulièrement changé de CEO ces dernières années. Bernard Gustin dirigeait la compagnie début 2018 et avait été remplacé en avril par Christina Foerster, avant que Dieter Vranckx ne lui succède en 2020. Le Belge avait ensuite laissé sa place à Peter Gerber.

Christina Foerster © Belgaimage

