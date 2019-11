Brussels Airlines cherche à atteindre une profitabilité normale à travers des départs volontaires et une collaboration approfondie avec sa maison mère, Lufthansa.

Les années passent et les plans reviennent à Brussels Airlines, qui a donné des précisions sur le plan Reboot, destiné à booster de 8% les résultats d'exploitation (Ebit, profit avant intérêt et taxes) pour 2022. Christina Foerster, CEO de la compagnie, a confirmé qu'elle cherchait à économiser 160 millions d'euros d'ici trois ans pour arriver à ce résultat. Surtout via des départs volontaires au sein des employés administratifs et, dans une moindre mesure, du personnel au sol, soit un périmètre de 1.625 personnes sur un effectif total de 4.175 salariés, en comptant les navigants.

...