Brussels Airlines constate depuis plusieurs semaines une légère hausse des réservations pour des destinations de vacances, premiers signes positifs depuis le début du second confinement, a-t-on appris mardi auprès de la compagnie aérienne.

La compagnie ne veut toutefois pas donner de chiffres, soulignant que les comparaisons sont difficiles.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce frémissement positif: les réservations sont habituellement en hausse durant les mois de décembre et janvier. L'arrivée de plusieurs vaccins contre le coronavirus pourrait également jouer un rôle.

Du côté du tour-opérateur TUI, on constate aussi une augmentation des réservations. "Il y a deux week-ends, nous avons accordé d'importantes ristournes pour le Black Friday et cela a donné lieu à un premier pic", confirme TUI au journal Het Laatste Nieuws. "Depuis lors, la hausse de la demande se maintient, surtout pour la Grèce, les Iles Canaries et la Turquie."

