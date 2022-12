Les vacances de fin d'année s'annoncent sous les meilleurs auspices pour la compagnie aérienne Brussels Airlines. Celle-ci indique lundi qu'elle s'apprête à transporter près de 270.000 personnes entre le 24 décembre et le 8 janvier, constatant une hausse globale de 28% de ses réservations par rapport à la même période l'an dernier.

Le jour de départ le plus chargé devrait être ce vendredi, 23 décembre, à la veille du début officiel des vacances, avec plus de 20.000 passagers en partance. Le lundi 26 décembre suit de près.

Le nombre de réservations a augmenté de 28% par rapport aux vacances de fin d'année de 2021, encore marquées par la pandémie. Pour les vols long-courriers, la hausse atteint 31% tandis que pour les moyen-courriers, elle s'élève à +27%.

Côté destination, New York est la ville hors Europe la plus populaire tandis qu'au sein du Vieux Continent, c'est Malaga, en Espagne, qui sort du lot.

