"À ce stade", Brussels Airlines compte toujours reprendre ses vols le 15 mai, a indiqué samedi matin une porte-parole de la compagnie aérienne. Une décision définitive sera prise "dans les prochains jours".

"Il va de soi que nous suivons la situation de très, très près. À ce stade, nous misons toujours sur le 15 mai. Dans les prochains jours, nous verrons si cette date est toujours réaliste et nous prendrons une décision définitive", a précisé la porte-parole, au lendemain d'un Conseil national de sécurité qui n'a pas encore réautorisé les voyages à l'étranger.

Début avril, Brussels Airlines avait prolongé de 4 semaines, jusqu'au 14 mai inclus, la suspension de ses vols en raison de la crise mondiale du coronavirus et des restrictions de voyage imposées par de nombreux pays. À l'époque, la compagnie avait affirmé vouloir travailler, pour relancer ses activités, à une offre de vols réduite mais stable qui augmentera progressivement en fonction de la demande et des besoins des marchés qu'elle dessert.

