Après une procédure d'appel d'offres approfondie lancée en juin 2020, Brussels Airlines a choisi l'entreprise française Alyzia comme nouveau partenaire d'assistance en escale à Brussels Airport, annonce mercredi la compagnie aérienne. Leur collaboration prendra effet le 1er avril prochain.

Jusqu'en juin 2020, le transporteur belge travaillait avec Swissport à l'aéroport de Zaventem, sa base d'attaches. Ce manutentionnaire, qui y disposait d'une licence permanente, a alors fait faillite et Brussels Airlines a dû lancer une procédure de recherche pour un nouveau partenaire.

En décembre dernier, la deuxième licence d'exploitation permanente à Brussels Airport a finalement été accordée à l'entreprise française Alyzia, qui avait décroché une licence provisoire à la mi-juin en remplacement de Swissport. Cette société travaille avec plus de 80 compagnies aériennes dans huit aéroports français, relève la compagnie aérienne. Après une procédure d'appel d'offres approfondie "basée sur des critères de qualité, de performance et de coût", Brussels Airlines a finalement décidé de désigner Alyzia comme son nouveau prestataire d'assistance en escale à l'aéroport de Zaventem à partir du 1er avril prochain.

D'ici là, cette tâche sera assurée par Aviapartner, l'autre titulaire de la licence permanente. Le contrat prévoit une coopération jusqu'au 31 mars 2024 au moins et comprend l'assistance en piste (y compris, entre autres, le traitement des bagages, l'assistance sur la plate-forme et le dégivrage) ainsi que la gestion du service des objets perdus.

