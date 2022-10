La compagnie aérienne Brussels Airlines remboursera intégralement, d'ici la fin de l'année, les 290 millions d'euros d'aide qu'elle a reçus de l'État belge pour survivre à la crise sanitaire, a fait savoir jeudi Lufthansa, groupe allemand détenteur de Brussels Airlines. Cette dernière a en outre clôturé son troisième trimestre 2022 avec le meilleur résultat trimestriel de ses 20 ans d'histoire.

Le remboursement est possible "en raison d'une forte augmentation de la demande, d'un bon développement des liquidités et du soutien financier de Lufthansa", peut-on lire dans un communiqué de presse du groupe aérien allemand.

Les aides d'État reçues par la compagnie soeur Austrian Airlines (210 millions d'euros) seront également remboursées cette année.

Avec cela, Lufthansa aura remboursé toutes les aides qu'elle a reçues des gouvernements pendant la crise sanitaire. En Allemagne et en Suisse, les dettes envers l'État ont été remboursées plus tôt.

Bénéfice record de 51 millions d'euros au troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre de 2022, Brussels Airlines a accueilli 2,28 millions de passagers à bord de ses vols. Cela représente une hausse de près de 50% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les revenus de la compagnie aérienne ont également augmenté au cours du troisième trimestre, s'élevant à 436 millions d'euros. Cela porte le résultat depuis le début de l'année à 888 millions d'euros, dont près de la moitié a été réalisée au cours du dernier trimestre.

Les charges opérationnelles ont augmenté à 408 millions d'euros, "principalement en raison de volume de production plus élevé, de la force du dollar et d'une forte augmentation des coûts du carburant, du personnel, des redevances aéroportuaires et d'autres taxes", précise la compagnie. Brussels Airlines annonce également l'agrandissement de sa flotte en 2023 avec 4 avions moyen-courriers

