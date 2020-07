La compagnie aérienne britannique British Airways a annoncé vendredi le retrait des Boeing 747 "Jumbo Jet" de sa flotte après l'épidémie de coronavirus qui a ébranlé le secteur du transport aérien, contraint de procéder à une cure d'austérité drastique.

"C'est avec une immense tristesse que nous pouvons confirmer le fait que nous proposons de retirer la totalité de notre flotte de 747 avec effet immédiat", indique la compagnie dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Il est peu probable que notre magnifique +reine des cieux+ soit exploitée de nouveau par British Airways compte tenu de la diminution des déplacements causée par la pandémie mondiale de Covid-19", ajoute-t-elle.

Lancé en 1970 par le constructeur américain Boeing, le "Jumbo Jet" a révolutionné le marché du transport aérien et est devenu dans les décennies qui ont suivi un appareil mythique pouvant transporter 400 passagers à son bord.

Avec 31 "Jumbos" présents dans sa flotte, British Airways précise dans son communiqué être la compagnie aérienne qui continuait d'opérer le plus avec cet appareil.

L'ensemble du secteur aérien a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 qui a porté un coup d'arrêt brutal à l'activité en raison des mesures de confinement prises par de nombreux pays pour tenter de freiner la propagation du virus.

Les compagnies s'attendent à ce que le trafic reparte lentement cet été et soit déprimé pour plusieurs années, ce qui les conduit à des cures d'austérité drastiques.

British Airways, qui appartient au groupe IAG, a notamment annoncé sa décision de supprimer 12.000 emplois, soit plus d'un quart de ses effectifs.

