Brexit: l'Afsca met un site web et un contact center à disposition des entreprises

Fin mars, à la date où il est prévu que le Royaume-Uni quitte l'UE, de nouvelles règles d'importation et d'exportation devraient entrer en vigueur. Des contrôles à l'importation et à l'exportation devront être réalisés par l'Afsca et ce, principalement sur les produits à risques dans le domaine de la santé des végétaux, de la santé animale et de la sécurité alimentaire.

Si un accord de retrait est conclu, il y aura, jusque fin 2020, une période de transition au cours de laquelle toutes les règles européennes actuellement en vigueur pour le Royaume-Uni resteront applicables.

Le "portail Brexit" du site belgium.be offre un aperçu de ce qu'il faut savoir sur l'impact possible du Brexit, tant sur les citoyens que sur les entreprises (douanes, Afsca, affaires économiques, médicaments...).