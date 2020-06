Brantano: les travailleurs "paniqués", la grève évitée de justesse

Le personnel de certains magasins de la chaîne de chaussures Brantano est de plus en plus inquiet de son avenir. Une grève a été évitée de justesse mardi alors que les travailleurs de magasins situés en Flandre ont pris peur en apprenant que tout le stock de vêtements et chaussures était rappelé.