Le nouveau CEO de bpost Dirk Tirez a décidé de fusionner sur le sol belge les activités colis/services e-commerce - regroupées en grande partie dans la division Parcels&logistics - et l'activité courrier - regroupée dans la division Mail&Retail, rapporte Le Soir lundi.

Pour l'instant, Parcels&Logistics et Mail&Retail sont deux organisations séparées avec chacune son équipe de management. Selon des informations obtenues par Le Soir, il n'y aurait bientôt plus qu'une seule direction, une seule structure. C'est une réponse à la problématique de la baisse continue du volume de courrier qui oscille entre 5 et 10 % par an (-31 % ces cinq dernières années), en partie compensée par la très forte croissance de l'activité colis (+ 56 % en 2020). Ce rapprochement vise à recaser les travailleurs actifs dans le courrier mais aussi à améliorer l'efficacité de bpost et à dégager des synergies.

Bpost n'a pas souhaité confirmer ou infirmer les informations, se contentant de préciser que "l'entreprise ne veut pas être dépendante du courrier postal mais veut assurer son avenir de manière économiquement durable à long terme".

