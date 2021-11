Bpost va restructurer son organisation en Belgique. Les activités liées aux colis seront fusionnées avec le département de distribution de courrier ('Mail et Retail') afin d'épargner des coûts et oeuvrer de manière plus efficace, a annoncé mardi Dirk Tirez, à la tête de l'entreprise publique, en marge de la présentation des résultats trimestriels.

Cela correspond à environ 6 % de la main-d'oeuvre totale, a précisé M. Tirez. Il s'agit du personnel des services de soutien, tels que le marketing et les ventes, et non des postiers, a-t-il ajouté. Les frais généraux, qui représentent actuellement plus de 24 % du chiffre d'affaires, devraient tomber à 15 ou 17 % du chiffre d'affaires, comme c'est le cas chez les concurrents du secteur du commerce électronique, a souligné le PDG. Comme il s'agit de départs naturels, aucun accord avec les syndicats sur un plan social n'est requis.

L'opération nécessitera néanmoins de réorienter certaines personnes pour combler les postes vacants. Des changements sont annoncés aussi du côté du management. Bpost Belgique sera doté d'un CEO à part pour le Plat pays. Il s'agira de Jean Muls, qui est actuellement vice-président de l'entreprise logistique FedEx. Il devrait rejoindre Bpost au plus tard en janvier 2022.

Cette nouvelle fonction est créée pour "renforcer la position dominante de Bpost en Belgique et accélérer la transformation", est-il expliqué dans un communiqué de presse. Nicolas Baise, le directeur du Boston Consulting Group en Belgique, a en outre été nommé Chief Strategy and Transformation Officer "afin de coordonner la stratégie du groupe et diriger les projets de transformation de manière agile".

