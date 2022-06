Bpost a lancé un projet pilote en collaboration avec l'entreprise française Hipli pour livrer les commandes des clients de plusieurs enseignes via des colis réutilisables, annonce l'entreprise postale jeudi. Le colis vide peut être renvoyé gratuitement dans une boîte aux lettres rouge bpost afin d'être nettoyé et remis dans le circuit de l'e-commerce.

Selon bpost, ces colis peuvent être réutilisés près de 100 fois. Le projet pilote concerne les commandes des magasins Torfs, A.S. Adventure et Juttu. Les clients de la première enseigne recevront les colis réutilisables du 29 juin au 29 septembre, tandis que ceux des deux autres participeront au test à partir du mois d'août.

Au total, Torfs enverra quelque 4.000 colis réutilisables Hipli à ses clients, contre 2.000 pour A.S.Adventure et Juttu.

L'objectif est de démontrer la compatibilité entre la logistique d'e-commerce et la durabilité. "Bpost group met tout en oeuvre pour devenir l'opérateur logistique d'e-commerce le plus durable dans les pays où l'entreprise est présente", ajoute-t-elle.

L'envoi de colis réutilisables contribue à baisser l'empreinte carbone de 83%, en comparaison avec un carton classique, selon les partenaires.

