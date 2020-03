Bpost a annoncé qu'elle suspendait temporairement l'envoi de lettres et colis hors Europe, en raison de l'annulation des vols.

"Tout aussi impactée par ces annulations, bpost se voit contrainte de suspendre, à partir de ce jeudi 19 mars, l'envoi de lettres et paquets vers des destinations en-dehors de l'Europe. Les flux intra-européens pourraient aussi être impactés et connaître des retards", souligne l'entreprise postale.

Les citoyens et clients professionnels sont dès lors invités à ne plus déposer leur courrier et colis à destination de pays en dehors l'Europe.

Selon bpost, le Danemark, la Roumanie, l'Espagne, la Slovénie, la Norvège et la Suède ont également annoncé la suspension ou des retards dans l'envoi et la distribution de lettres et colis vers des pays non-européens.

