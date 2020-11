Face à l'explosion du nombre de colis à livrer, bpost a annoncé il y a quelques jours qu'elle mettait en place des "solutions créatives" pour gérer les flux. Elle s'engage, à la demande de la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter, à livrer tous les colis à domicile, mais certains ne le seront qu'après avoir passé cinq jours en points d'enlèvement, annonce l'entreprise lundi.

Bpost a engagé 3.000 personnes supplémentaires pour venir soutenir les 30.000 collaborateurs de l'entreprise afin de faire face à cette période particulièrement chargée. Elle n'exclut pas d'en engager encore si cela s'avère nécessaire.

Concrètement, il a été décidé de recourir à des points d'enlèvement (point poste, Decathlon, etc.) afin de donner l'opportunité aux citoyens d'avoir leurs colis à disposition plus rapidement. Ceux qui n'auraient pas pu aller réceptionner leur bien dans les cinq jours ouvrables se le verront livrer.

Bpost met également en place un système de "click & collect" via ses bureaux de poste pour les commerçants locaux qui se sont lancés dans la vente en ligne, à partir de mercredi.

De la sorte, bpost garantit que la quasi-totalité des colis seront livrés à domicile dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables, à compter du jour où les colis lui parviennent, a commenté Mme De Sutter (Groen). "Pour une très petite minorité de colis, le délai de livraison à domicile peut aller jusqu'à cinq jours, avec la possibilité de recevoir le colis plus rapidement si le client vient le chercher dans un point d'enlèvement à proximité."

La ministre insiste sur les efforts déployés par l'entreprise. "Ils n'ont que deux mains et se plient en quatre depuis des mois pour traiter les volumes considérables de colis. Cela mérite le respect de tous. Je lance dès lors cet appel positif: aidez nos facteurs et nos factrices ! Si vous pouvez facilement vous rendre au magasin où vous avez acheté votre produit, mentionnez-le lors de votre commande. Vous contribuerez ainsi à réduire la surcharge pour les facteurs et les livreurs de colis, et par la même occasion, les retards pour tous ceux d'entre nous qui ont peut-être un peu moins de facilité à se rendre dans un bureau de poste ou un point d'enlèvement. Dans le même temps, vous ferez en sorte qu'il y ait moins de camionnettes sur la route, avez tous les avantages que cela comporte."

