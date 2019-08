Bpost: "Le résultat n'est pas brillant pour une société qui est tout de même le leader du marché"

En janvier et février derniers, Test Achats a réalisé une enquête auprès de 2.100 Belges, répartis dans quatorze grandes villes, afin de mieux comprendre les attentes et le taux de satisfaction. Premier constat: si bpost garde le quasi monopole, la concurrence est importante sur le créneau des colis et l'entreprise est loin de la perfection en termes de satisfaction, rapporte mercredi La Dernière Heure.

2 Fois partagé

Fois partagé













© belga

Selon Test Achats, bpost garde la main pour le moment, avec 53 % des colis qui sont encore distribués par l'entreprise. Quant à la satisfaction, le premier problème pointé par les clients concerne les dommages sur les colis livrés. Bpost ne se retrouve qu'au sixième rang du classement, avec 15% des colis endommagés. C'est plus que PostNL (8%), GLS (8%), DPD (11%), DHL Express (13%) ou encore UPS (14%). L'entreprise gagne à peine une petite place pour les délais, avec 33% de colis arrivés en retard ou tout simplement disparus. Test Achats encourage les consommateurs à comparer les différents opérateurs, quand c'est possible. "L'enquête montre bien qu'on peut trouver des solutions de meilleure qualité tout en payant moins cher." Selon Jean-Philippe Ducart, porte-parole, bpost doit améliorer ses services. "Le résultat n'est pas brillant pour une société qui est tout de même le leader du marché."