Depuis quelques jours, les émissaires de bpost ne se contentent plus de livrer lettres et paquets. Ils reprennent aussi, à domicile, les petits appareils d'électroménager inutilisés. Du moins dans six communes de Belgique: Anderlecht, Geel, Ixelles, Leuven, Mol et Rixensart.

Cette opération pilote, prévue sur six mois, est le fruit d'une collaboration entre bpost et l'ASBL Recupel, spécialisée dans le traitement d'appareils électroniques usagés. Le principe est simple: à chaque fois que vous effectuez un achat en ligne, vous pouvez remettre un paquet contenant votre petit électro usagé au fact...

Cette opération pilote, prévue sur six mois, est le fruit d'une collaboration entre bpost et l'ASBL Recupel, spécialisée dans le traitement d'appareils électroniques usagés. Le principe est simple: à chaque fois que vous effectuez un achat en ligne, vous pouvez remettre un paquet contenant votre petit électro usagé au facteur qui vient livrer votre colis. Le déplacement de l'employé bpost est ainsi optimalisé et, de son côté, Recupel récolte plus facilement du matériel qui tarde à rejoindre ses parcs à conteneurs pour être réparé ou transformé. Smartphones, sèche-cheveux, chargeurs, grille-pain, etc.: selon l'ASBL de recyclage, chaque ménage belge possèderait en moyenne 96 appareils électriques ou électroniques dont une dizaine prendrait la poussière, qu'il s'agisse d'équipements hors d'usage ou inutilisés. Si l'on transpose ce chiffre à l'ensemble du pays, ce sont donc près de 50 millions d'appareils qui sont ainsi "oubliés", alors qu'ils pourraient avoir une fonction beaucoup plus utile au sein de la société. On devine aisément la motivation de Recupel dans cette opération inédite. En revanche, on peut s'interroger sur l'intérêt de bpost de donner du travail supplémentaire à ses facteurs. "Le projet avec Recupel s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de durabilité, répond Chris Van Snick, director group sustainability de l'entreprise postale. Nous voulons devenir un acteur majeur de la logistique d'e-commerce durable. Grâce au réseau dense de bpost et aux 10.000 facteurs qui sillonnent chaque jour toutes les rues de Belgique, nous avons un rôle unique à jouer dans l'économie circulaire."