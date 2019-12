CityDepot, filiale de bpost depuis 2015 qui regroupe les livraisons aux entreprises et commerçants pour le compte de transporteurs et de sociétés de logistique, passera sous le giron de BD myShopi le 1er janvier 2020, ont annoncé lundi les deux entreprises.

"La reprise de CityDepot nous permet de continuer à développer notre expertise et nos solutions. Nous pourrons ainsi regrouper davantage encore de livraisons, et dès lors diminuer le nombre de déplacements", se félicite Raf Lambrix, CEO de BD myShopi, cité dans un communiqué.

Pour bpost, il s'agit de "se focaliser sur la livraison des colis aux consommateurs (...) Des colis qui sont de plus en plus souvent distribués directement du premier coup à un endroit choisi par le client, ce qui réduit la nécessité de deuxième présentation. "En mettant fortement l'accent sur nos activités B2C actuelles et futures, notre entreprise peut continuer à répondre aux attentes du client et consolider sa position de prestataire de services durables et de qualité", souligne Kathleen Van Beveren, CEO Parcels & Logistics Europe & Asia de bpost.

Les 30 collaborateurs de CityDepot - qui revendique plus de 1.000 livraisons par jour - intégreront tous la structure de BD myShopi.