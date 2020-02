Boules de cristal: dans les coulisses du Val Saint Lambert (En images)

Economiquement fragilisée, la Cristallerie du Val Saint Lambert cherche un nouveau souffle. Depuis 2018, l'entrepreneur George Forrest et sa fille Rowena ont réveillé la belle endormie du Val. Avec des collections et un marketing renouvelés. Mais sans sacrifier son patrimoine et le savoir-faire manuel de ses artisans du cristal le plus pur, perpétué depuis deux siècles. Par Fernand Letist.

6 LA TAILLE Son schéma tracé, le maître tailleur se place face à sa meule au disque en permanence humidifié pour éviter le chauffement du cristal. Les meules, garnies de diamants, sont de deux types : celles qui ébauchent et font le gros du travail, et celles réservées à la taille de précision des sillons et angles. Une trentaine de meules de différents grains, calibres et arêtes sont ainsi à la disposition du tailleur, selon le relief désiré.

