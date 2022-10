L'entreprise wallonne Botalys, spécialisée dans la production de plantes médicinales, réalise une levée de fonds de 6,6 millions d'euros marquant une étape clé dans son déploiement industriel, annonce-t-elle mardi.

"Cette levée constituera non seulement un moteur important de croissance, mais elle apportera également d'importantes opportunités de collaboration avec Seppic, une filiale d'Air Liquide et acteur mondial du développement, de la fabrication et de la commercialisation d'ingrédients uniques à destination des secteurs cosmétiques, nutraceutiques, pharmaceutiques, vétérinaires et industriels", commente l'entreprise.

Botalys est installée depuis un an dans sa nouvelle usine de Ghislenghien (Hainaut). Avec cette injection de capitaux, l'entreprise - qui entend répondre à la demande croissante pour ses plantes médicinales rares - ambitionne de devenir la plus grande ferme verticale en Belgique.

Le financement devrait également servir à accélérer le développement commercial de la société sur les marchés américain et asiatique, ainsi qu'à agrandir le R&D Center.

Après de nombreuses années de recherches, Botalys est parvenue à développer un procédé unique basé sur le principe d'hydroponie, une technique de culture hors-sol qui permet de reproduire les conditions de croissance "idéales" de la plante.

