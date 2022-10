L'autorité de la concurrence espagnole a annoncé lundi avoir ouvert une enquête contre le site Booking.com, géant mondial de la réservation d'hôtels sur internet, pour de possibles "pratiques anti-concurrentielles" affectant les hôtels et agences de voyages.

Cette enquête porte sur des conditions commerciales "susceptibles de constituer un abus de position dominante" sur le marché de la réservation hôtelière, a annoncé la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) dans un communiqué.

Elle découle de deux plaintes déposées par l'Association des entreprises hôtelières de Madrid (AEHM) et par l'Association espagnole des directeurs d'hôtels (AEDH), qui reprochaient au site de réservation d'avoir imposé des conditions injustes aux hôtels espagnols, a-t-elle ajouté.

Selon l'autorité de la concurrence, ces conditions sont susceptibles de créer "une situation de dépendance économique" pour les hôtels concernés, avec des "effets d'exclusion" pour certaines agences de voyage et certains "canaux de vente en ligne".

Ces pratiques, par ricochet, peuvent constituer "des actes de concurrence déloyale portant atteinte à l'intérêt public, en raison de la distorsion de la libre concurrence qu'ils ont induite", insiste la CNMC dans son communiqué.

La CNMC précise disposer désormais d'un délai maximum de 18 mois pour mener son enquête et prendre une décision définitive.

Booking.com, créé en 1996 et dont le siège est aux Pays-Bas, a fait l'objet ces dernières années de plusieurs procédures pour "concurrence déloyale", intentées par des associations hôtelières, notamment dans l'Union européenne.

Face à ces multiples procédures, le géant de la réservation en ligne avait dû revoir sa stratégie commerciale il y a plusieurs années, en permettant aux établissements de proposer des tarifs plus avantageux à la réception ou par téléphone.

