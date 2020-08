La société de biotechnologie Bone Therapeutics, spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, veut élargir sa gamme de produits vers le traitement de pathologies inflammatoires, a-t-elle annoncé jeudi. Pour ce faire, elle va bénéficier d'une subvention de 0,6 million d'euros de la part de la Région Wallonne.

Cela lui permettra de poursuivre le développement préclinique et la préparation de la soumission d'une demande d'essai clinique pour le lancement d'une phase I évaluant BT-20, son nouveau produit de thérapie cellulaire anti-inflammatoire.

"L'objectif de cette étude de phase I sera d'évaluer le potentiel thérapeutique de BT-20 pour l'amélioration de la santé et du fonctionnement des poumons des patients souffrant de syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) lié à la Covid-19, et pour la réduction de la mortalité. Cette étude contrôlée et randomisée sera menée en double aveugle et comparera BT-20 à un placebo, en complément des traitements de référence, chez des patients souffrant d'un SDRA modéré à sévère et lié à la Covid-19", explique la société wallonne dans un communiqué.

"Les coûts associés au programme BT-20 ne modifient pas l'objectif de trésorerie de la société, le financement reçu couvrant les coûts liés à la recherche et aux première préparations cliniques", précise encore Bone Therapeutics. Les étapes suivantes du programme, à savoir la conduite de l'étude clinique, restent dépendantes de financements ultérieurs.

