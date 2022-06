La société de biotechnologie Bone Therapeutics a entamé des discussions avec la société française Medsenic en vue d'une possible fusion, a-t-elle annoncé mercredi dans le cadre d'un point sur ses activités au premier trimestre.

"En mai 2022, Bone Therapeutics a signé un accord non contractuel et est entré en discussions exclusives pour une période de trois mois avec les actionnaires de Medsenic, une société biopharmaceutique privée de stade clinique" basée en France, indique la société de Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). L'accord non contractuel signé vise à explorer "une fusion inversée exclusive avec Medsenic". Les deux sociétés ont pour objectif de parvenir à un accord dans le courant du deuxième ou troisième trimestre 2022.

Bone Therapeutics se concentre désormais exclusivement sur le développement de son produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB. Une étude clinique de phase IIb est en cours dans les fractures difficiles du tibia. Bone Therapeutics prévoit d'en communiquer les principaux résultats d'ici le premier trimestre de 2023 mais n'exclut pas un retard.

En outre, "les négociations pour la conclusion d'un accord sur les droits mondiaux d'ALLOB, avec l'un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics, se poursuivent mais prennent plus de temps que prévu initialement", indique encore la société wallonne, qui précise que la conclusion éventuelle d'un accord final contractuel est prévue pour le deuxième trimestre 2022.

Bone Therapeutics disposait fin mars d'une trésorerie nette de 6 millions d'euros et estime disposer de la trésorerie nécessaire à la réalisation de ses objectifs commerciaux jusqu'au premier trimestre 2023.

