La plateforme d'achat belgo-néerlandaise bol.com lance son site web en français. La filiale d'Ahold Delhaize passe ainsi à la vitesse supérieure en Belgique francophone.

Bol.com est présent en Flandre depuis 2010. "Logiquement, l'étape suivante était de rendre notre offre en ligne facilement accessible aux Belges francophones", déclare Boukje Taphoorn, directeur du marketing (CMO) de bol.com. "En 2020, nous avions déjà lancé une application en français. Elle avait rencontré un vif intérêt. Aujourd'hui, un Belge francophone sur trois nous connaît et l'application a été téléchargée plus de 200 000 fois. Cependant, nous constatons qu'environ 50 % de nos clients francophones surfent essentiellement sur le site néerlandais. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller un cran plus loin en lançant un site entièrement en français. Chaque belge pourra désormais faire ses achats sur notre site web dans sa propre langue."

Commerce local

Au-delà du lancement d'un site web entièrement accessible en français, la plateforme d'achat souhaite également trouver davantage de détaillants locaux, wallons et bruxellois qui proposeront leurs produits sur bol.com. "Soutenir le commerce local constitue une de nos priorités", déclare M. Taphoorn. "Nous sommes convaincus que les entreprises belges et néerlandaises sont plus fortes ensemble. En outre, agir localement signifie aussi souvent agir de manière plus durable et plus respectueuse du climat.

Bol.com travaille également sur des points de retrait physiques en Wallonie et à Bruxelles. Les clients peuvent recevoir leurs colis à domicile, mais ils peuvent également les retirer dans les supermarchés Delhaize.

