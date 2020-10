De grandes marques telles que Nike et Tommy Hilfiger estiment que le site d'e-commerce néerlandais bol.com, également actif en Belgique, devrait retirer les produits contrefaits illégaux de son site web plus rapidement qu'il ne le fait actuellement. Selon eux, il peut s'écouler deux semaines entre une notification auprès de l'enseigne et la disparition des produits incriminés, alors que cela se produit plus rapidement chez des concurrents tels qu'Amazon.

"La procédure de bol.com pour retirer les produits contrefaits du site web pourrait être plus précise", estime Ronald Brohm, directeur de React, une organisation internationale représentant plus de trois cents grandes marques. "C'est dommageable car les clients les ont souvent déjà achetés."

Les produits contrefaits sont illégaux et les entrepreneurs perdent beaucoup de revenus à cause de ce commerce. Ce marché se développe rapidement en ligne et les malfaçons sont souvent achetées dans des boutiques en ligne chinoises.

Dans une réaction, Bol.com dit mettre l'accent sur la nécessité de s'attaquer avec soin à l'élimination de ces produits illégaux. Après un signalement, il est d'abord demandé à celui en est à l'origine de contacter lui-même le fournisseur des faux produits, explique le site d'e-commerce.

"Si, à la suite d'un signalement, nous devions immédiatement retirer l'offre, cela pourrait signifier qu'elle est retirée à tort du site", justifie une porte-parole de bol.com. Selon elle, l'ensemble de la procédure pour retirer des faux articles prendrait en moyenne six jours mais la durée maximale sur bol.com est de quinze jours.

"La procédure de bol.com pour retirer les produits contrefaits du site web pourrait être plus précise", estime Ronald Brohm, directeur de React, une organisation internationale représentant plus de trois cents grandes marques. "C'est dommageable car les clients les ont souvent déjà achetés." Les produits contrefaits sont illégaux et les entrepreneurs perdent beaucoup de revenus à cause de ce commerce. Ce marché se développe rapidement en ligne et les malfaçons sont souvent achetées dans des boutiques en ligne chinoises. Dans une réaction, Bol.com dit mettre l'accent sur la nécessité de s'attaquer avec soin à l'élimination de ces produits illégaux. Après un signalement, il est d'abord demandé à celui en est à l'origine de contacter lui-même le fournisseur des faux produits, explique le site d'e-commerce. "Si, à la suite d'un signalement, nous devions immédiatement retirer l'offre, cela pourrait signifier qu'elle est retirée à tort du site", justifie une porte-parole de bol.com. Selon elle, l'ensemble de la procédure pour retirer des faux articles prendrait en moyenne six jours mais la durée maximale sur bol.com est de quinze jours.