Dennis Muilenburg, le PDG de Boeing, a indiqué mercredi que l'avionneur américain pourrait cesser de produire "temporairement" son monocouloir 737 MAX en cas d'immobilisation prolongée au sol.

"Si notre estimation du retour en service (du MAX) devait changer, nous pourrions examiner des réductions de cadences de production supplémentaires et d'autres options dont un arrêt temporaire de la production", a déclaré M. Muilenburg, lors d'une conférence téléphonique.

Boeing a dit, la semaine dernière, anticiper une levée de l'interdiction de vol frappant le MAX depuis plus de quatre mois après deux accidents ayant fait 346 morts au début du quatrième trimestre 2019 mais mercredi il s'est montré plus prudent, disant qu'il revenait aux régulateurs aériens d'en fixer la date.

En avril, le constructeur aéronautique a réduit ses cadences de production du MAX de 52 à 42 appareils par mois mais a annoncé jeudi dernier qu'il envisageait de les augmenter à 57 unités mensuelles en 2020. Cette dernière prévision était basée sur une hypothèse de retour du MAX dans les airs à compter du début du quatrième trimestre 2019. "C'est la FAA (agence fédérale de l'aviation américaine) et les autres régulateurs aériens globaux qui vont déterminer quand est-ce que le 737 MAX retourne en service", a insisté mercredi M. Muilenburg. "Nous travaillons sans relâche pour répondre à leurs exigences. Ce processus est dynamique et implique un dialogue permanent", a-t-il ajouté.

Outre les régulateurs, Boeing affirme discuter également avec les compagnies aériennes avec qui le groupe a organisé plus d'une douzaine de conférences téléphoniques et près de 225 sessions de tests sur simulateur du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les accidents d'Ethiopian Airlines et Lion Air. Des réunions téléphoniques hebdomadaires sont également tenues pour aider, selon Boeing, les compagnies aériennes à être prêtes sur le plan technique pour opérer les avions une fois l'interdiction de vol levée.

Les déboires du 737 MAX ont valu à Boeing une perte nette de près de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre, la plus grosse perte trimestrielle en plus d'un siècle d'histoire.