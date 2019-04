Boeing: les Etats-Unis vont bientôt tester le système anti-décrochage modifié du 737 MAX

Le régulateur américain aérien (FAA) va effectuer un essai en vol "cette semaine ou la semaine prochaine" pour tester la mise à jour du système anti-décrochage MCAS équipant les 737 MAX et mis en cause dans les tragédies d'Ethiopian et de Lion Air, a indiqué lundi un porte-parole de Boeing.