Boeing a annoncé vendredi avoir demandé à 16 compagnies opérant des 737 MAX, dont le retour en vol a été autorisé après 22 mois d'immobilisation à la suite de deux accidents, de résoudre un "problème électrique potentiel" avant de refaire voler leurs appareils.

"La recommandation est faite pour permettre la vérification de l'existence d'une prise de terre suffisante pour un composant du système d'alimentation électrique", explique l'avionneur américain dans un communiqué.

Le nombre d'appareils concernés ou l'identité des clients n'a pas été précisé. Quelque 450 Boeing 737 MAX ont été livrés à 49 compagnies et loueurs depuis l'entrée en service de ce modèle.

Boeing indique qu'il prévient ses clients des avions précisément concernés. "Nous leur fournirons des instructions sur les mesures correctives appropriées", ajoute-t-il, sans évoquer de délai. Il dit également travailler "en étroite collaboration" avec le gendarme américain de l'aviation, la FAA, sur le problème.

Le 737 MAX a plongé l'avionneur dans une profonde crise. L'avion avait été interdit de vol en mars 2019 après deux accidents qui avaient fait 346 morts, Lion Air en Indonésie en octobre 2018 (189 morts) et Ethiopian Airlines en mars 2019 en Ethiopie (157 morts).

Les accidents ont mis en lumière un défaut du logiciel de commandes de vol MCAS. L'appareil a été autorisé à voler à nouveau en novembre aux Etats-Unis, puis dans la plupart des régions du monde, après des modifications sur ce logiciel, le repositionnement de certains câbles et une nouvelle formation des pilotes.

