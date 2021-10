D'après BMW, ce concept car nous indique à quoi pourrait ressembler la citadine idéale de 2040. Outre un style futuriste, le concept se distingue surtout par son approche écologique, misant sur l'économie circulaire, à savoir la réduction des matières premières et leur réutilisation maximale afin de moins polluer.

"Les modèles actuels embarquent près de 30% de matériaux recyclés. A terme, nous voulons augmenter la proportion jusqu'à 50%", nous dit-on chez BMW qui veut aussi rendre les batteries des véhicules électriques plus "propres". La pile de ce concept car électrique serait totalement composée de matériaux recyclés et recyclables. Idem pour la carrosserie et l'habitacle. Voilà donc une BMW réutilisée et réutilisable. Mais elle n'est pas encore viable. Ce prototype a pour but d'illustrer la vision que BMW se fait de l'avenir de l'automobile, qui devrait donc devenir de plus en plus "durable". Rendez-vous dans 20 ans...

© pg

