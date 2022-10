TotalEnergies a annoncé avoir invité jeudi les organisations syndicales représentatives du groupe à des "négociations salariales collectives" à partir de 20H00, une première depuis le début de la grève lancée par la CGT dans ses raffineries le 27 septembre.

Jusqu'à présent, TotalEnergies conditionnait l'ouverture de ces négociations salariales à la levée des blocages qui touchent ses raffineries et dépôts de carburants en France. Mais malgré la proposition jeudi matin d'un bonus d'un mois de salaire et d'une augmentation de 6% en 2023, les grévistes de l'ensemble des sites ont voté à la mi-journée la reconduction de leur mouvement.

De son côté, le gouvernement a réquisitionné pour la première fois jeudi un dépôt de carburants de TotalEnergies, près de Dunkerque (Nord), afin de débloquer des stocks et alimenter les stations-service.

"Compte tenu de l'attitude responsable des équipes concernées par la réquisition décidée par le gouvernement pour rétablir les flux de carburants sortant du dépôt de Dunkerque, la direction invite l'ensemble des organisations syndicales représentatives du Socle social commun à des négociations salariales collectives ce soir à 20H00", a annoncé la direction du groupe français dans un communiqué.

