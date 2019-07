La société américaine d'investissement Blackstone a mis la main sur les activités européennes de distribution du groupe irlandais de matériaux de construction CRH pour 1,64 milliard d'euros. Des enseignes belges sont aussi concernées, précise mardi L'Echo.

CRH se sépare des enseignes de sanitaires réunies au sein de "SLS Group", Sax Sanitair, Schrauwen et Lambrechts. SLS Group est, avec Van Marcke, l'un des principaux acteurs belges actifs dans la vente de meubles de salle de bain et de sanitaires. Au total, ces trois enseignes comptent 20 points de vente et trois centres de distribution, détaille le quotidien économique. Blackstone a déjà acquis en Belgique les distributeurs BMB Bouwmaterialen et Creyns. Le groupe irlandais s'était lui déjà séparé de Gamma l'été dernier. Il reste présent en Belgique avec ses activités liées au béton.